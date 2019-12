Promo Akhir Tahun Toyota Bandung Banjir Diskon, DP dan Kredit Murah untuk New Calya & New Avanza

Beragam tipe mobil Toyota yang dijual di dealer Toyota Auto 2000 Suci Bandung, Jalan PH H Mustofa No 6, Padasuka, Bandung, Kamis (12/12/2019) sore.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki akhir tahun 2019, Toyota Bandung memberikan promo spesial banjir diskon bagi konsumen yang akan membeli mobil baru Toyota.

Supervisor Toyota Auto 2000 Suci Bandung, Roy West J, menuturkan, promo spesial banjir diskon itu terdiri dari pembayaran DP minim, Angsuran Ringan, Bonus dan Hadiah Cashback yang pastinya menguntungkan.

"Promo-promo tersebut dikhususkan untuk pengambilan unit Toyota New Calya dan Toyota New Avanza," ujar Roy kepada Tribun Jabar, ditemui di dealer Toyota Auto 2000 Suci Bandung, Jalan PH H Mustofa No 6, Padasuka, Bandung, Kamis (12/12/2019) sore.

Berikut ini daftar promo spesial banjir diskon New Calya dan New Avanza.

1. Promo New Calya

Calya yang diambil dari bahasa Sansakerta, memiliki makna tanpa cacat atau sempurna.

Mobi tipe MPV LCGC l ini memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan Toyota Agya, dengan kapasitas 7 penumpang di dalam kabinnya.

Untuk pembelian New Avanza akhir tahun, konsumen hanya membayar DP mulai Rp 9 juta serta Angsuran mulai Rp 2,5 juta.

2. Promo New Avanza