25 Truk Terjaring Razia ODOL di Tol Palikanci Cirebon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sebanyak 25 truk terjaring razia over dimension and over load (ODOL), Kamis (12/12/2019).

Razia tersebut dilaksanakan di Rest Area 207A Tol Palimanan-Kanci (Palikanci), Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Operasi rutin itu dilaksanakan petugas gabungan PT Jasa Marga Cabang Palikanci, Dinas Perhubungan, kepolisian, dan lainnya.

"Kami menggelar operasi semacam ini secara rutin untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas," kata Kepala Manajemen Lalulintas Area 2 Seksi Semarang-Cirebon Jasamarga Tollroad Trans Jawa, Agus Hartoyo, saat ditemui usai razia.

Ia menyayangkan masih ditemukannya kendaraan yang melebihi muatan sehingga terjaring razia ODOL.

Padahal, razia semacam itu digelar secara rutin setiap bulannya oleh jajaran PT Jasa Marga Cabang Palikanci.

Menurut dia, keberadaan truk yang kapasitasnya melebihi ketentuan sangat mebahayakan bagi pengendara lainnya.

"Ini membuktikan masih adanya oknum tidak bertanggung jawab mengenai keselamatan di jalan raya," ujar Agus Hartoyo.

Pihaknya berharap para pelaku usaha ekspedisi agar lebih memperhatikan batas muatan maksimal kendaraannya.