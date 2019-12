Cerita Minanto Novelis Berbakat Asal Indramayu, Pernah Dimarahi Dosen karena Menulis Novel

Minanto (27) novelis asal Indramayu yang menerima penghargaan juara 1 dalam sayembara novel yang digelar Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2019, Minggu (8/12/2019) malam.

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Minanto (27) seorang novelis asal Desa Singaraja, Kecamatan/Kabupaten Indramayu meraih gelar juara pertama dalam sayembara novel yang digelar oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2019.

Pada kesempatan itu Minanto mengikut sertakan novelnya yang berjudul "Aib dan Nasib".

Novel ini mengambil latar belakang kehidupan masyarakat di Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu.

Adapun konflik yang coba Minanto sampaikan dalam novel itu, yakni kesenjangan sosial yang biasa terjadi di masyarakat.

Ia menceritakan kisah yang melibatkan orang-orang marginal seperti orang-orang yang tidak dianggap sama keluarganya, tidak dianggap oleh masyarakat, dan gadis yang hamil di luar nikah.

"Alhamdulillah dapat hadiah uang tunai Rp 30 juta dan hak terbit novel dilimpahkan pada penulis," ujar dia saat ditemui Tribuncirebon.com di Carnella Cafe and Resto Indramayu, Minggu (8/12/2019) malam.

Diakui Minanto, Novel Aib dan Nasib adalah novel keempat yang ia tulis. Sebelumnya ia sudah menerbitkan novel berjudul Semang pada tahun 2017 dan Dulatip Ingin Membenturkan Kepalanya Ke Tembok Setiap Kalo Ia Diberitahu Kabar Tentang Orang Tua pada tahun 2018.

Sedangkan novel ketiganya masih tersimpan di laptop.

Minanto bercerita, saat pertama kali menulis novel ia sempat mendapat kritikan dari dosen pembimbingnya dahulu semasa kuliah.

