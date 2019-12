Angkat Cerita Tentang Desanya, Novelis Asal Indramayu Ini Raih Juara 1 Sayembara Novel DKJ 2019

Minanto (27) novelis asal Indramayu yang menerima penghargaan juara 1 dalam sayembara novel yang digelar Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2019, Minggu (8/12/2019) malam.

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Minanto (27), novelis asal Desa Singaraja Kabupaten Indramayu ini secara mengejutkan meraih gelar juara pertama dalam sayembara novel yang digelar oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2019.

Pengumaman penghargaan itu diumumkan di Taman Ismail Marzuki, Rabu (4/12/2019) lalu.

Minanto mengatakan, dirinya sempat tidak menyangka bisa menerima penghargaan tersebut.

Pasalnya, dirinya yang sama sekali tidak mengikuti satu pun komunitas penulis dan terbilang bukan penulis ternama bisa keluar menjadi juara pertama.

Bahkan dalam sayembara itu ia mengalahkan ratusan novelis lainnya yang di antaranya karya-karya pesaingnya itu sering dirinya baca.

"Alhamdulillah dapat hadiah uang tunai Rp 30 juta dan hak terbit novel dilimpahkan pada penulis," ujar dia saat ditemui Tribuncirebon.com di Carnella Cafe and Resto Indramayu, Minggu (8/12/2019) malam.

Dirinya menceritakan, novel berjudul Aib dan Nasib yang ia ikut sertakan dalam sayembara itu mengambil latar belakang Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu.

Alasan ia mengambil latar belakang itu, karena Desa Tegalurung merupakan desa dimana Minanto tumbuh dan besar di sana.

"Saya sebenarnya bingung kalau mau menulis, terus saya berpikir kenapa saya gak bercerita tentang hal yang paling dekat dengan saya saja, contohnya kampung halaman saya," ujar dia.