Cara Bikin Best Nine 2019 di Instagram, Yuk Update Kolase Foto Terbaikmu

Instagram best nine.

TRIBUNJABAR.ID - Setiap akhir tahun, pengguna Instagram kerap memarkan sembilan foto dengan jumlah like terbanyak.

Foto-foto itu disatukan menjadi sebuah kolase dalam satu gambar.

Nah, kolase tersebut dilabeli dengan tagar #bestnine.

Adapun best nine Instagram disesuaikan dengan tahun yang akan berakhir, misalnya untuk tahun ini maka best nine 2019 dengan tagar #bestnine2019.

Untuk membuat best nine 2019, Anda hanya perlu mengunjungi situs yang telah disediakan.

Melansir Kompas.com, ada dua cara untuk membuat kolase foto best nine 2019 melalui Topnine.

Pertama menggunakan topnine.co melalui browser.

Kedua, mengguanakan aplikasi Android yang bisa diunduh di Playstore atau Appstore.

Berikut tutorial membuat best nine.

Kompas.com ()

1. Ketika masuk ke dalam situs atau aplikasi topnine.co melalui browser, pengguna cukup memasukkan username (ID) Instagram dan menekan tombol "continue".