VIDEO Anjing Unjuk Gigi di Come To Mama, Acara Piknik Bareng Doggy Kesayangan Rumah Guguk

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan anjing berbagai jenis unjuk gigi dalam ajang lomba Come To Mama di Taman Rumah Guguk, Jalan Pada Lestari No 23, Cidadap, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Sabtu (7/12/2019).

Lomba tersebut diadakan untuk menguji ketangkasan para anjing peliharaan untuk berlari menghampiri pemiliknya.

Total ada sebanyak 60 ekor anjing lucu dan menggemaskan yang ikut di lomba ini.

Ketika lomba come to mama dimulai, beberapa ekor anjing dari berbagai jenis berjalan lincah saat dipandu untuk datang ke pemiliknya. Namun, ada pula yang hanya terdiam atau belari ke arah lain.

Para pengunjung Taman Rumah Guguk yang menonton, bersorak sorai melihat ketangkasan dan lucunya tingkah para anjing itu.

Para pemilik anjing peliharaan yang berhasil menang di ajang lomba Come To Mama ini, mendapatkan hadiah dogfood (makanan anjing) dan perawatan anjing gratis dari sponsor Dentalife.

Pemilik Rumah Guguk, Anita Wijaya Haryadi, menuturkan, lomba Come To Mama adalah bagian dari acara 'Piknik Bareng Doggy Kesayangan' yang digelar oleh pihaknya.

"Tujuan kami mengadakan lomba tersebut untuk meningkatkan hubungan antara pemilik dan anjing peliharaannya," ujar Anita kepada Tribun Jabar, ditemui di Taman Rumah Guguk, Sabtu (7/12/2019) siang.

Anita menambahkan, acara Piknik Bareng Doggy Kesayangan digelar untuk mengajak para dog lover berkumpul sambil menikmati suasana alam di Taman Rumah Guguk. Juga sekaligus sambil berpiknik bersama anjing-anjing kesayangan mereka.

"Acara Piknik Bareng Doggy Kesayangan digelar sejak 2018. Di tahun kedua ini konsep acaranya tidak jauh berbeda seperti tahun lalu. Yang sedikit membedakannya, terdapat unsur pernak-pernik hari raya natal yang terpasang di seluruh kawasan Taman Rumah Guguk. Kebetulan juga kami menggelarnya tepat di bulan Desember," jelas Anita.

Selain lomba Come To Mama, Rumah Guguk turut mengadakan lomba lainnya yang diikuti berbagai jenis anjing peliharaan. Di antaranya lomba fashion show dan lomba makan.

Tak hanya itu, para dog lover pun turut dihibur pertunjukan live music dan aktraksi dari Supriyono (dog trainer).

Acara Piknik Bareng Doggy Kesayangan ini hanya digelar satu hari saja, yakni pada Sabtu (7/12/2019), pukul 10.00 hingga pukul 15.00.

