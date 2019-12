Jadi Apresiasi Tersendiri bagi Bandung Initiative Movement

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bandung Initiative Movement (BIM), komunitas start up di bawah CEO Nur Islami Javad, masuk tiga besar Best Start Up Related Community pada Jabar Digital Innovation Award (JDIA) 2019 di Bandung, Jumat (6/12/2019).

Menurut Jeff, panggilan Nur Islami, BIM datang ke acara JDIA 2019 untuk memenuhi undangan, silaturahim, dan seru-seruan saja.

"Alhamdulillah di luar dugaan kami, di akhir acara, BIM masuk nominasi Best Startup Related Community bersama UXID Bandung dan Google Gapura Digital. Pemenangnya UXID Bandung," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tribun Jabar.id, Sabtu (7/12/2019).

Menurut Jeff, sebuah kehormatan luar biasa bisa disandingkan bersama komunitas-komunitas besar nasional bidang digital.

"Hal ini menjadi semangat bagi 1.300 member kami di sembilan kota dan kabupaten di Jawa Barat untuk semakin berlari tahun depan. 2020 ngabret!" ucap Jeff.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi tersendiri bagi komunitas yang fokus pemberdayaan rintisan usaha digital sejak sekitar tiga tahun lalu.

Sekalipun tidak pernah diniatkan dapat penghargaan, motivasinya jadi meningkat selepas ajang yang diadakan Diskominfo Provinsi Jabar tersebut.

Selama ini BIM aktif melakukan berbagai aktivitas terutama pendampingan dan penguatan kapasitas bagi para start up di Jawa Barat.

Satu di antara kegiatan yang identik dengannya adalah Pesantren Start up setiap menjelang buka di bulan puasa.

Jeff juga aktif menjadi pembicara sekaligus konektor pendanaan start up dengan para investor perorangan/korporasi.

Selain di BIM, pria berusia 30 tahun ini juga menjabat sebagai Chief Digital Economy Fintech di Lembaga Riset Telematika Sharing Vision.

Perwakilan BIM yang datang selain Jeff, yaitu Adhitya Citra (Advisor BIM, pemilik DapurGG), Azhar Nurhidayatullah (Co-CEO BIM, Director IGFest), Firman Anggriawan (CTO BIM, CEO Buildme.id), dan Najmah Nur Islami (Advisor BIM Cianjur, pemilik Coffee Toffee Bandung dan Nova Clinic Cianjur).

Kemudian Fadhil Dzikri (CMO BIM, CEO Apookat), Akbar Pratama (Program Director BIM, CEO IGFest) dan Yoga Rahman P (Innovation Development BIM, pemilik Juice Thru).