Ariel Tatum Dituding Jadi Simpanan hingga Ditawar Pria Hidung Belang, Begini Penjelasan Ariel Tatum

Ariel Tatum Dituding Jadi Simpanan hingga Ditawar Pria Hidung Belang, Begini Penjelasannya

TRIBUNJABAR.ID - Ariel Tatum membuat pengakuan yang mengejutkan soal tudingan sebagai artis simpanan om-om.

Ariel Tatum juga mengaku kepada Boy William, bawah dirinya pernah dituding netizen seperti itu, menjadi artis simpanan om-om.

Tudingan ini bermula dari anggapan Ariel Tatum memiliki banyak uang, karena memutuskan untuk tidak mengambill tawaran pekerjaan endorsement.

"Banyak yang bilang 'oh Ariel Tatum itu duitnya banyak, oh pasti simpanan om-om', kayak gitu. Tau nggak sih?" ungkapnya pada Boy William dikutip Grid.ID dari tayangan Bareng Boy yang diunggah kanal YouTube Trans7 Official.

"Kan sering banget orang-orang kurang paham gajinya seorang selebriti. Kayak bingung gitu lho, 'ini orang dapat duit dari mana?' gitu kan," lanjut Ariel Tatum.

• PARAH, Seorang Nenek Diperkosa hingga Pingsan, Pelakunya Kakek 72 Tahun, Dipergoki Tak Pakai Celana

Tak hanya netizen, bahkan keluarga mantan kekasihnya juga berfikiran hal serupa.

"Bahkan, salah satu mantan gue, keluarganya ada yang mikir gue kayak gitu sih," ucap wanita berusia 23 tahun itu.

Mendengar pengakuan tersebut, Boy pun tampak kaget.

Reaksi Boy William mendengar pengakuan Ariel Tatum (Tangkapan layar YouTube Trans7 Official).