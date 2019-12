Camila Cabello Rilis Album Baru 'Romance' Penuh Percintaan, Di antara Lagunya tentang Shawn Mendes

Camila Cabello merilis album baru bertajuk Romance yang penuh percintaan, di antara lagunya terinspirasi tentang Shawn Mendes

TRIBUNJABAR.ID - Camila Cabello mengkonfirmasi satu hal tentang album barunya yang berjudul Romance.

Melalui wawancaranya dengan Lorraine, jika dia pasti bernyanyi tentang Shawn Mendes.

Sang penyanyi berusia 22 tahun itu baru-baru ini bercerita tentang kekasihnya.

"Aku sangat bahagia. Maksudku, aku sudah lama mengenalnya," ujar Camilla.

Camilla yang tengah mempromosikan musik baru dan albumnya yang akan segera rilis itu memang telah mengenal sang kekasih sejak lama.

Sebelum berkolaborasi di lagu Senorita, Shawn dan Camila juga sempat merilis single bersama pada 2015, I Know What You Did Last Summer.

Kolaborasi itu membuat persahabata mereka semakin erat dan kini mereka menjadi sepasang kekasih.

"Aku tidak tahu dia terasa seperti rumah bagiku, jadi ya aku benar-benar bahagia."

Ketika ditanya apakah ada lagu di album Romance tentang kekasihnya yang baru saja menggelar konser di Jakarta itu.