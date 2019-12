1.500 Hafidz dan Hafidzah Disebar ke Desa di Jawa Barat, Masing-masing Ditempatkan di Satu Desa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas 1.500 hafidz dan hafidzah yang akan diutus ke 1.500 desa di 27 kabupaten/kota se-Jabar di Gedung Sate, Kamis (5/12/2019).

Para penghafal Al Quran dari program Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha) ini mengemban tugas untuk melatih warga desa menjadi penghafal Al-Qur'an.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar terus berupaya mencapai terwujudnya satu hafidz di total 5.312 desa yang ada di Jabar.

Targetnya, semua desa di Jabar memiliki minimal satu hafidz/hafidzah pada 2023.

• SPP Gratis untuk SMA dan SMK di Jabar 2020, Ternyata Soal Kecukupan Bantuan Pemprovnya Masih Dikaji

• Jabar Raih Penghargaan Daerah dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terbanyak di Indonesia

"Melalui program Sadesha ini, tahun 2023 nanti tidak boleh ada desa di Jabar yang tidak punya penghafal Al-Qur'an," ujar Emil dalam kesempatan tersebut.

Emil mengatakan selain mencetak penghafal Al-Qur'an di desa, para hafidz dan hafidzah ini juga diberikan tugas untuk memberikan pemahaman tentang Al-Qur'an yang komprehensif dan pemahaman agama.

"Tujuan program Sadesha ini juga untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an di Jabar. Ini baru ada pertama kalinya di Indonesia," kata Emil.

Program Sadesha juga sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Emil, peningkatan kualitas SDM tak hanya mengenai teknologi dan pendidikan, tapi juga keagamaan juga perlu ditingkatkan.

Dalam visi Pemerintah Provinsi Jabar, program Sadesha bersama tujuh program keumatan lainnya yakni Magrib Mengaji, Subuh Berjamaah Keliling, Zakat Digital, One Pesantren One Product (OPOP), English for Ulama, Dakwah Digital, serta Perda Pesantren, berupaya untuk menciptakan Jabar Juara Lahir dan Batin.