Viral Lagu Nella Kharisma Istri Setia, Download MP3, Lengkap Lirik dan Chord/Kunci Gitar Termudah

TRIBUNJABAR.ID - Berikut cara download MP3 terbaru Nella Kharisma 'Istri Setia' dilengkapi chord gitar dan lirik lagu.

Diterpa gosip perselingkuhan Nella Kharisma merilis lagu cover terbarunya, dengan judul 'Istri Setia' pada Sabtu (23/11/2019).

Video klip lagu 'Istri Setia' yang di-upload di YouTube, kini sudah ditonton sekitar 300-an ribu views .

Raihan tersebut diyakini bakal terus bertambah setiap harinya, mengingat nama Nella Kharisma yang populer.

Dalam video klip 'Istri Setia', Nella Kharisma tampak begitu energik dengan goyangannya khasnya.

Berikut adalah download lagu, lirik, dan chord gitar 'Istri Setia' yang dibawakan Nella Kharisma.

Nella Kharisma (instagram/nellakharisma) ()

Lirik dan Chord 'Istri Setia' Nella Kharisma

Intro : Am E Am E Am

Am

kasihku paling cakep paling ganteng

G Am

apa yang kau cari lagi

Dm F

cinta setia dariku

E

belum cukupkah buatmu..

Am

setia ku menanti abang pulang

G Am

wajahmu kusut dan kusam

Dm F

bajupun tak ganti pula

E Am

diam tiada cerita..