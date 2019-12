Belum Tuntas Kasus dengan Suaminya dan Marshanda, Kini Karen Pooroe Dicari Ray-M Mangement

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Belum tuntas kabar Karen Pooroe yang mencari keadilan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya dan melibatkan artis Marshanda, kini Karen Pooroe juga sedang dicari oleh pihak manajemennya.

Hal ini diungkapkan oleh pihak manajemen Ray-M atau lebih dikenal dengan Ray Martosono di basecamp Ray- Mate community, jalan Dr Hatta No 6, Kota Bandung, Rabu (4/12/2019).

Ray Martosono baru saja kembali dari Belanda untuk menghadiri Kwaku Festival bersama Karen Pooroe sekaligus meluncurkan album bertajuk "Next To The Past".

Di album ini Karen Pooroe dan Ray Martosono membawakan lagu-lagu berbahasa Maluku karena Kwaku Festival ini diadakan dalam rangka peringatan hari Maluku di Belanda.

Namun sepulangnya dari Belanda, Ray Martosono justru membawa kabar yang cukup mengejutkan. Ia menceritakan selama perjalanannya tour musik di kurang lebih 20 titik di Belanda ada kekecewaan.

"Saya merasa kecewa di beberapa konser karena saya harus tampil di tempat Republik Selatan Maluku (RMS) dan itu tidak menyenangkan," ujar Ray, Rabu (4/12/2019).

Hal yang membuat Ray Martosono kecewa adalah Karen Pooroe tahu akan hal tersebut, namun ia tidak memberi tahu kepada dirinya.

Walaupun tidak semua lokasi konser dilibatkan oleh RMS, namun Ray menyayangkan atas sikap Karen.

Apalagi tujuan mereka datang ke Belanda adalah untuk memperkenalkan budaya dan lagu asli dari daerah Maluku, Indonesia.