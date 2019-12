All New Nmax 155, Motor Indonesia Pertama “Connected” dengan Pengendara

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menghadirkan kejutan menjelang akhir tahun 2019 ini dengan menghadirkan All New Nmax 155. Diluncurkan di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2019, hadirnya salah satu line up kategori MAXI Yamaha itu sudah sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Launching akbar produk sensasional ini turut dikawal rider kelas dunia Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) dan Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Team). Serta Galang Hendra Pratama, pembalap Yamaha Indonesia yang telah mendunia di ajang World Supersport 300.

All New Nmax 155, Motor Indonesia Pertama “Connected” dengan Pengendara (Istimewa)

Sejak diperkenalkan pertama kali di tahun 2015, Nmax membawa banyak perubahan baru dalam kehidupan berkendara di negeri ini. Menggairahkan dunia otomotif roda dua dengan mengangkat lifestyle sepeda motor yang tidak sekedar alat transportasi saja. Bahkan menjadi trendsetter di kategorinya dan tonggak meluasnya penggunaan berbagai tipe matik premium.

Setelah empat tahun lamanya berkiprah, Nmax mendapatkan sentuhan terkini yang makin menyempurnakan keunggulannya. Hal itu diwujudkan dengan mengutamakan keterikatan antara pengendara dengan sepeda motor dengan konsep “Connected” yang diaplikasikan melalui perubahan pada All New NMAX 155 yang masuk ke babak generasi baru “Enter The New Stage”.

”Jujur saja, kami Yamaha Indonesia Motor Mfg sangat menunggu momen ini. Karena tepat di hari ini, akhirnya kami dapat mengumumkan model - model baru kami yang kehadirannya begitu penting untuk tahun 2020. Saya yakin Anda akan sangat bersemangat. Saya yakin konsumen Indonesia akan sangat senang. Dan saya yakin trend baru akan hadir di pasar mulai tahun depan,” ungkap Minoru Morimoto, Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

All New Nmax 155 ini mempunyai dua versi yaitu All New Nmax 155 Connected/ABS dan All New Nmax 155 Standard.

1st IN INDONESIA* “Motor Terkoneksi dengan Smartphone”

Konsep ”Connected” ini merupakan yang pertama di Indonesia (untuk motor buatan Indonesia). Diwujudkan melalui Teknologi Comunication Control Unit (CCU)** yang terkoneksi dengan aplikasi Y-Connect (Yamaha Motorcycle Connect) berbasis bluetooth.

Keunggulan utama dari teknologi CCU ini adalah :

1. Parking Location

Aplikasi Y-Connect akan menyimpan lokasi parkir motor (lokasi terakhir saat motor unpair/disconnected dengan smartphone)