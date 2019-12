Intip Foto-foto Cantiknya Citra Kirana Dinikahi Rezky Aditya, Kini Postingan Barunya Banjir Komentar

TRIBUNJABAR.ID - Sah menjadi istri Rezky Aditya, Citra Kirana pun membuat postingan yang 'dibanjiri' komentar. Seperti yang diketahui, ia resmi dinikahi pujaan hatinya pada Minggu (1/12/2019).

Dari postingan terbarunya, Senin (12/2/2019) pagi, Citra Kirana membagikan potret pernikahannya dengan Rezky Aditya.

Pada foto itu, pasangan pengantin batu itu mengenakan pakaian pengantin serba putih.

Citra Kirana terlihat cantik berpose sambil menggandeng lengan sang suami.

Begitu pula Rezky Aditya yang tersenyum dan berdiri tegap di sisi sang istri.

Melalui keterangan fotonya, Citra Kirana menuliskan kata-kata manis.

Ia menyebut, itu merupakan momen hari pertama menjadi suami istri.

"Hari pertama menjadi suami istri #citrarezkymenikah .

photo by @imagenic

Attire by @anchawedding_

Makeup by @redberrywedding

Wo by @kiranaweddingplanner," tulis Citra Kirana.

Deretan artis dan sosok terkenal pun turut menuliskan komentar di postingan terbaru artis cantik ini.