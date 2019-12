Cerita Pilu Marshanda, Kaget Anaknya Bilang Takut Ibunya Masuk Neraka, Di Hati Ingin Sienna Kembali

Marshanda luapkan perasaannya tentang anak, dalam hati ingin Sienna kembali, namun ada rasa takut mengecewakan, kaget anaknya bilang ini ke Marshanda

TRIBUNJABAR.ID - Selebriti Marshanda mengungkapkan bahwa anaknya Sienna Ameerah Kasyafani telah mengetahui seluruh masalah yang pernah dialaminya.

Hal tersebut Marshanda sampaikan melalui tayangan di kanal YouTube Ussy Andhika Official yang diunggah pada Minggu (1/12/2019).

Marshanda mengatakan, putrinya mengetahui bahwa dirinya menderita ganguan bipolar bahkan tahu ia pernah memakai jilbab namun memutuskan untuk melepaskannya.

"Dia (Sienna) tahu dulu aku pakai jilbab sekarang aku lepas, dia tahu aku bipolar," ungkap Marshanda.

Mendengar penjelasan Marshanda, pasangan selebriti Ussy Sulistiawaty dan Andika Pratama tampak terkejut.

"We talk about everything (kami berbicara mengenai semua hal), dia itu dewasa banget," jelas Marshanda.

Wanita berusia 30 tahun itu menuturkan dirinya menjelaskan segala sesuatunya dengan bahasa yang dipahami oleh Sienna.

"Maksudnya gimana lo kasih pemahaman ke dia?," tanya Andika Pratama penasaran.

"Ya dengan bahasanya dia, tapi Sienna itu out soul, boleh googling ya out soul itu apa," jelas Marshanda.