Cukup Bayar Rp 150 Ribu, Anda Bisa Menyantap 5 Menu Berselera di The Ambasador Restaurant

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di Kota Bandung, cukup mudah menemukan tempat makan yang menawarkan all you can eat.

Satu di antaranya bisa Anda coba di The Ambasador Restaurant.

Resto tersebut berlokasi di kawasan Holiday Inn Bandung Pasteur, Jalan Dr Djunjunan No 96, Kota Bandung.

Di sana, Kalian bisa makan beragam menu sepuasnya, all You can eat sampai kenyang, cuma membayar Rp 150.000++ lho!

Meski harganya terjangkau dan terhitung murah, tetapi makanan di sini tetap terjamin kuliatas bahannya dan enak untuk disantap.

Menu yang tersedia terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya adalah :

- Signature Indonesia Selection

Nasi goreng tradisional, Traditional Oxtail Soup, iga bakar woku, nasi timbel Pasteur, vegetable fried rice, sop buntut, sop buntur Heinan, dan lainnya.

- Western