Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Singapura 2-0: Osvaldo Haay Gemilang Berkat 1 Gol dan 1 Assist

TRIBUNJABAR.ID - Timnas U-23 Indonesia menaklukkan Singapura 2-0 di lanjutan SEA Games 2019 cabang olahraga sepakbola Grup B di Stadion Rizal Memoriam Stadium, Kamis (28/11/2019).

Kemenangan ini membuat Timnas U-23 Indonesia ke urutan 2 klasemen sementara Grup B dengan 6 poin.

Puncak klasemen masih ditempati Vietnam yang tadi sore mengubur Laos 6-1.

Timnas U-23 Indonesia baru mendapatkan gol pembuka di menit 63.

Adalah Osvaldo Haay yang membuka keran gol Timnas U-23 Indonesia.

Gol Osvaldo Haay tak lepas dari kerja kerasnya memburu bola.

Memenangi duel, Osvaldo Haay dengan kecepatannya merangsek ke pertahanan Singapura lewat sisi kiri.

One on one dengan kiper Singapura Muhammad Zharfan, sepakan kaki kiri Osvaldo Haay membuat bola meluncur menembus gawang Singapura.

1-0 untuk Timnas U-23 Indonesia.

Selebrasi Asnawi Mangkualam Bahar setelah membobol gawang Singapura di SEA Games 2019 (youtube)

Sepuluh menit berselang, Timnas U-23 Indonesia menggandakan keunggulan lewat sontekan bek kanan Asnawi Mangkualam Bahar, memanfaatkan assist Osvaldo Haay.