Gool, Osvaldo Haay Antar Timnas U-23 Indonesia Memimpin 1-0 atas Singapura

TRIBUNJABAR.ID - Timnas U-23 Indonesia untuk sementara memimpin 1-0 atas Singapura di lanjutan SEA Games 2019 cabang olahraga sepakbola di Stadion Rizal Memoriam Stadium, Kamis (28/11/2019).

Gol Indonesia dipersembahkan Osvaldo Haay ketika pertandingan sudah memasuki menit 63.

Gol Osvaldo Haay tak lepas dari kerja kerasnya memburu bola.

Memenangi duel, Osvaldo Haay dengan kecepatannya merangsek ke pertahanan Singapura lewat sisi kiri.

One on one dengan kiper Singapura Muhammad Zharfan, sepakan kaki kiri Osvaldo Haay membuat bola meluncur menembus gawang Singapura.

1-0 untuk Timnas U-23 Indonesia.

Di babak pertama, skor masih sama kuat 0-0.

Garuda Muda belum mencatatkan satupun tendangan ke gawang di babak pertama.

Penyerang andalan Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, yang awalnya dikhawatirkan absen di pertandingan ini karena sakit akhirnya tak terbukti.

Egy Maulana masuk dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia U-23 yang diturunkan Indra Sjafri pada pertandingan ini.