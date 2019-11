Penampilan MLTR di The 90's Festival Sukses Bikin Penonton Bernostalgia

TRIBUNJABAR.ID - Michael Learns To Rock (MLTR) sukses mengajak para penonton bernostalgia pada hari kedua The 90's Festival di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Utara, Minggu (24/11/2019).

Meski menjadi penampil terakhir malam itu, tepatnya pukul 23.00 WIB, tetapi penonton yang mengerumuni panggung sangat padat.

Setelah membuka penampilannya dengan lagu Sleeping Child, vokalis sekaligus pemain keyboard Jascha Richter mengungkapkan rasa antusiasnya kembali tampil di Indonesia.

Selain itu, Jascha Richter terkejut melihat banyak fans yang mengangkat ponsel untuk mengabadikan penampilannya malam itu.

“Seneng banget bisa balik lagi ke sini. Wow, aku nggak pernah lihat mobile phone sebanyak ini," ungkap Jascha Richter MLTR saat dipantau Grid.IDpada acara The 90's Festival di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Utara, Minggu (24/11/2019).

Selama penampilannya, Jascha Richter MLTR berkali-kali mengutarakan rasa terima kasih kepada antusiasme penonton Indonesia.

Jascha Richter MLTR juga mengungkapkan kenangannya menggarap video musik saat ke Indonesia lewat lagu Someday.

• Hengky Kurniawan, Wakil Bupati Bandung Barat Itu Bersama Istri Hadir di Konser MLTR, Ini Alasannya

"Makasih ya makasih. Kita mau tunjukin musik video nih dari Bali, kemarin kita ke Bali. Mau bilang makasih banyak buat malam ini, kalian luar biasa," ungkap Jascha Richter.

Menjelang akhir penampilannya, Jascha Richter MLTR mengungkapkan rasa antusiasnya karena penonton Indonesia sangat fasih mengikuti dirinya bernyanyi lagu andalannya yaitu Paint My Love.

MLTR pun menutup penampilannya dengan membawakan lagu That's Why You Go Away.

Beberapa lagu lain yang dibawakan MLTR antara lain Breaking My Heart, You Took My Heart Away, I'm Gonna Be Arround, 25 Minutes, The Actor, Love Will Never Lie, dan Wild Women.