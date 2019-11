Sederhana, Peringatan Maulid Nabi di Kampung Halaman Bupati Garut

TRIBUNJABAR.ID, GARUT-Masyarakat di Kampung Panday, Desa Cinunuk, Kabupaten Garut memadati halaman Masjid Nurul Hidayah, Jumat (23/11/2019).

Mereka mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriyah dengan penceramah Ustadz Aceng Abdul Wahab Tauziri.

Warga berharap acara tersebut dihadiri oleh Bupati Garut Rudi Gunawan, karena kampung halaman dari sang bupati.

“Mungkin sibuk, banyak kegiatan, jadi pa bupati enggak bisa hadir. Ya, mungkin akan lebih ramai kalau pa bupati datang. Meskipun sederhana, tapi tetap meriah,” ujar Rd Rizal Mukarom, Ketua RT 04/08, Desa Cinunuk, Kec Wanaraja, Kab Garut, Minggu (24/11/2019.

Selain tausyiah dari ustadz Aceng, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari itu digelar sejumlah lomba yang diikuti 5 kampung, yaitu Cinunuk Girang, Cimalaka, Jati, Panday, dan Padasari.

Beragam perlombaan mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini, mulai dari lomba hafalan Al Qur an, Cerdas Cermat, dan pidato.

Dalam tausyiahnya, Ustadz Aceng menyampaikan bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya diadakan sebagai ajang intropeksi diri, apakah kita sudah menerapkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita mengucapkan sholawat ketika mendengar namanya, dan mengingat namanya. Sudahkah kita mendoakan beliau, keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. (*)