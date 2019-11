Final MLDSPOT Auto Gymkhana 2019 di Tasik Sedot Ribuan Penonton, Lahirkan Peslalom untuk Level Asia

Juara Umum kelas A dan B Kejurnas MLDSPOT Auto Gymkhana putaran final, Adrian Septianto dari klub HTJRT (Haji Tjandra Racing Team), di Sirkuit non permanen Terminal Indihiang atau yang kini bernama Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya, Sabtu (23/11/2019) malam, saat dinobatkan sebagai juara umum.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Suryaman

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Gelaran final alias putaran terakhir MLDSPOT Auto Gymkhana 2019 Kejurnas Slalom di Sirkuit non permanen Terminal Indihiang yang kini disebut Terminal Tipe A Kota Tasikmalaya, Sabtu (23/11/2019), sukses mendapat antusias peserta, komunitas, dan penonton yang mencapai ribuan orang.

Tak hanya itu, ajang yang melibatkan sebanyak 154 starter yang lebih banyak dari seri-seri sebelumnya, juga telah berhasil memunculkan juara nasional yang bakal dikirim mewakili Indonesia di kejuaraan tingkat Asia.

Sedangkan bagi penonton termasuk para komunitas pencinta olah raga slalom mobil dan modivikasi mobil, mereka benar-benar dimanjakan.

Pasalnya, selain bisa menyaksikan sajian MLDSPOT Auto Gymkhana Kejurnas Slalom putaran akhir seri ke-7, juga puluhan klub otomotif yang ada di Kota Tasikmalaya itu bisa mengikuti beragam kegiatan hiburan yang dikemas secara menarik oleh panitia. Seperti lomba speed parking (parkir cepat), over load, dan raf engine.

Selain itu dalam event besarnya yang bernama November Meet Up, semua peserta dari komunitas bisa mengikuti lomba yang pemenangnya dipilih oleh semua anggota komunitas sendiri atau people choice. Mulai dari memilih komunitas terkompak atau Best Up hingga memilih mobil yang paling primadona.

Sementara bagi masyarakat umum, di samping bisa menyaksikan lomba slalom yang memancing adrenalin meningkat, juga bisa melihat aksi-aksi pada komuitas otomotif tersebut berlomna di ajang November Meet Up, serta mendapat suguhan musik entertaintment dan both-both permainan yang menantang sertamakanan dan minuman.

Ribuan penonton tampak memadati deretan tribun yang dibangun secara khusus di pinggiran sirkuit sejak siang.

Memasuki malam hari untuk menyaksikan ajang final, penonton terus bertambah hingga memadati tepian arena yang dibatasi pagar pengaman.

Branch Promotion Coordinator MLD Tasikmalaya, Hilman Arif mengatakan sebagai pihak yang menjadikan ajang MLDSPOT Auto Gymkhana Kejurnas Slalom lebih menarik antusias pengunjung termasuk para komunitas, MLDSPOT telah berupaya menyajikan sajian spesial bagi komunitas otomotif dan masyarakat pada umumnya.