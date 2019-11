Jatiluhur Jazz Festival, dari Via Vallen hingga Zaskia Gotik Siap Goyang

TRIBUNJABAR.ID - Jatiluhur Jazz Festival akan digelar untuk pertama kalinya pada 30 November dan 1 Desember 2019.

Festival musik jazz tersebut akan digelar di Pelabuhan Biru di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Sabtu (23/11/2019), perhelatan musik ini tidak hanya mengusung satu genre saja, melainkan juga berbagai genre lain dengan sentuhan wajib jazz.

Deretan penampil artis dalam negeri dan luar negeri akan memeriahkan festival yang berada di tepi waduk tersebut.

Mereka adalah Dwiki Dharmawan World Peace Project feat Steve Thornton, Kamal Musallam dan Wizzy, Syaharani & Queenfireworks, Java Jive.

Kemudian yang lainnya Mus Mujiono, Krakatau, 57kustik, Moccondoss 40, Selaawi Ethnic Ensemble, dan Saratuspersen Band.

Selain itu ada Ermy Kullit, Indro Hardjodikoro feat Kayla Dias, Farabi Big Band feat Ita Purnamasari, Idea Percussion, Uban Project, Marcell, Via Vallen dan tak ketinggalan Zaskia Gotik.

Jatiluhur Jazz Festival diinisiasi oleh Jasa Tirta II dan didukung oleh BUMN serta Pemprov Jawa Barat.

Festival ini diadakan sebagai wujud mempromosikan pariwisata di Jatiluhur melalui musik sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Adapun, untuk kategori dan harga tiket yang dijual adalah kategori GREEN Rp 125.000 per hari, tiket WATER Rp 150.000 semua even, dan tiket LIFE khusus untuk pelajar dan mahasiswa senilai Rp 100.000 semua even.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Via Vallen dan Zaskia Gotik Siap Goyang Jatiluhur Jazz Festival 2019",