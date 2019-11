Daftar Lengkap Pemenang Festival Film Bandung 2019, dari Luna Maya hingga Lenny Marlina

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Forum Film Bandung kembali menggelar Festival Film Bandung (FFB) sebagai bentuk komitmen mendukung perkembangan industri kreatif dan film nasional.

Di FFB ke-32 tahun 2019 ini, tema yang diusung adalah "Bangga Film Indonesia". Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun berharap bisa mendorong FFB bersaing dengan festival film lain yang ada di dunia.

“Saya mendukung penuh (FFB). Kita akan terus meningkatkan agar acara (FFB) setiap tahun semakin meriah dan makin berkualitas,” ucap Ridwan Kamil saat menghadiri malam puncak 32 Tahun Festival Film Bandung di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (22/11/19) malam.

Mungkin suatu hari nanti, katanya, pihaknya bisa membuat Festival Film Bandung ini jadi mendunia.

• Masih Ingat Sinetron Tersanjung? Feby Febiola Posting Soal Sinetron Hits Tahun 90-an

Gubernur yang akrab disapa Emil pun menyampaikan ucapan selamat kepada para insan film yang memenangkan Piala FFB 2019. Dia berharap, kualitas perfilman nasional yang konsisten bisa membawa film-film Indonesia semakin berjaya di masa depan.

Selain itu, Emil mengatakan bahwa FFB juga menjadi peluang memantapkan langkah Jabar sebagai provinsi pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kita juga ingin film ini menjadi industri kreatif, menambah visi Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata juga provinsi ekonomi kreatif,” kata Emil.

Adapun di FFP ke-32 tahun 2019, terdapat 110 judul film nasional, 334 judul film televisi, 54 judul serial televisi, dan 213 film impor yang masuk dalam penilaian FFB kali ini.

• Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Barito Putera, Besok Sore, Febri Hariyadi Main?

Berikut daftar pemenang Festival Film Bandung 2019:

1. Pemeran Pembantu Pria Terpuji Film Bioskop: Randy Pangalila - Kucumbu Tubuh Indahku

2. Pemeran Pembantu Wanita Terpuji Film Bioskop: Endhita - Ambu

3. Penata Editing Terpuji Film Bioskop: Ichsan JW, Syarif Hidayat - Preman Pensiun

4. Penata Kamera Terpuji Film Bioskop: Ical Tanjung - Ave Maryam

5. Penata Musik Terpuji Film Bioskop: Andhika Triyadi - Suzzanna: Bernapas dalam Kubur

6. Penata Artistik Terpuji Film Bioskop: Oscart Firdaus - Dua Garis Biru

7. Pemeran Pria Terpuji Film Televisi: Sonny Septian - Aku Menyimpan Duri Dalam Pernikahanku

8. Pemeran Wanita Terpuji Film Televisi: Henidar Amroe - Harta Terbesar Adalah Doa Ibuku

9. Penulis Skenario Terpuji Film Televisi: H. Imam Tantowi - Teman Waktu Kecil

10. Sutradara Terpuji Film Televisi: Karsono Hadi - Cinta Bersemi Rantang pun Kembali

11. Sutradara Terpuji Serial Televisi: Ucik Supra - Istri-Istri Akhir Zaman

12. Pemeran Wanita Terpuji Serial Televisi: Michelle Ziudith - Aku Bukan Ustadz Mendadak Soleh

13. Pemeran Pria Terpuji Serial Televisi: Rangga Azof - Cinta Buta

14. Serial Televisi Terpuji - Fatih di Kampung Jawara

15. Film Televisi Terpuji: Teman Waktu Kecil

16. Penulis Skenario Terpuji Film Bioskop: Ginatri S Noer - Dua Garis Biru

17. Sutradara Terpuji Film Bioskop: Ody C Harahap - Hit & Run

18. Pemeran Utama Pria Terpuji Film Bioskop: Dimas Anggara - Dancing in the Rain

19. Pemeran Utama Wanita Terpuji Film Bioskop: Luna Maya - Suzzanna: Bernapas dalam Kubur

20. Film Bioskop Terpuji: Dua Garis Biru

21. Film Impor Terpuji: Avengers: Endgame, Bohemian Rhapsody, Us, Andhadhun, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Toy Story 4, Green Book, Hotel Mumbai, Instant Family, Parasite

22. Life Achievement: Lenny Marlina, Khikmawan Santosa.