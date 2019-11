Daftar Harga Mobil Toyota Bulan November 2019, Toyota Calya Masih Termurah, Termahal New Alphard 3.5

TRIBUNJABAR.ID - Berikut daftar harga mobil Toyota terbaru per November 2019 meliputi New Avanza, Calya, Kijang Innova, Sienta, All New Voxy, New Veloz, Venturer, Vellfire, dan Alphard.

Dalam daftar terbaru 2019 mobil termurah yaitu Toyota New Calya dengan harga Rp 140.263.000.

Sedangkan termahal dalam daftar terbaru 2019 yaitu mobil Toyota New Alpahard tipe 3.5 Q A/T dengan harga Rp 1.857.250.000.

Berikut daftar terbaru harga mobil Toyota November 2019 sebagaimana dikutip dari Toyota.astra.co.id, Rabu (20/11/2019).

Daftar harga Toyota New Calya

Desain headlamp dan bumper baru di Toyota New Calya 2019. (TRIBUNNEWS/CHOIRUL ARIFIN)

*Ket: Type - Harga

New Calya E M/T - Rp 140.263.000

New Calya G M/T - Rp 146.400.000

New Calya G A/T - Rp 158.400.000

Daftar harga Toyota New Avanza