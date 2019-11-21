Daftar Harga Mobil Toyota Bulan November 2019, Toyota Calya Masih Termurah, Termahal New Alphard 3.5
Dalam daftar terbaru 2019 mobil termurah yaitu Toyota New Calya dengan harga Rp 140.263.000.
Toyota New Calya Facelift
TRIBUNJABAR.ID - Berikut daftar harga mobil Toyota terbaru per November 2019 meliputi New Avanza, Calya, Kijang Innova, Sienta, All New Voxy, New Veloz, Venturer, Vellfire, dan Alphard.
Dalam daftar terbaru 2019 mobil termurah yaitu Toyota New Calya dengan harga Rp 140.263.000.
Sedangkan termahal dalam daftar terbaru 2019 yaitu mobil Toyota New Alpahard tipe 3.5 Q A/T dengan harga Rp 1.857.250.000.
Berikut daftar terbaru harga mobil Toyota November 2019 sebagaimana dikutip dari Toyota.astra.co.id, Rabu (20/11/2019).
Daftar harga Toyota New Calya
*Ket: Type - Harga
New Calya E M/T - Rp 140.263.000
New Calya G M/T - Rp 146.400.000
New Calya G A/T - Rp 158.400.000
Daftar harga Toyota New Avanza
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Editor: Ravianto