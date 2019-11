Peringati Maulid Nabi dan Hari Pahlawan, Tibra Gelar Berbagai Kegiatan

BANDUNG, TRIBUN - Komunitas TIBRA (Terios Indonesia Bandung Raya) menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw dan Hari Pahlawan. Kegiatan digelar selama dua hari yaitu Sabtu 9 November sampai dengan Minggu 10 November 2019.

Kegiatan yang digelar antara lain touring kendaraan dengan tema Pasela Jilid 3 dari Bandung menuju Ciamis. Selain itu ada juga kegiatan bakti sosial yang digelar di Yayasan Barkatul Huda, Ciungwanara,

Kegiatan bakti sosial di Ponpes Al-Barkah pimpinan KH Ahmad Maofur yang beralamat di Jalan Raya Ciamis-Banjar Km.17 Desa Karang Kamulyan tersebut, berupa pemberikan sumbangan perlengkapan salat, di antaranya sarung dan mukena. Bantuan tersebut diserahkan oleh Om Wasdy mewakili members TIBRA yang diterima oleh perwakilan ponpes, Ustaz Rizal.

Terios Indonesia Community dirintis sejak 7 Maret 2016 di Jakarta. Sesuai namanya, para anggota komunitas ini merupakan pecinta mobil Terios pabrikan Daihatsu Jepang. Terios Indonesia Community telah memiliki 39 chapter di Indonesia. Salah satunya hadir di Bandung dengan nama TIBRA.

Komunitas Tibra mulai diresmikan di Bandung sejak 26 Desember 2016. Komunitas mobil tersebut memiliki basecamp di area Komplek Kinagara Regency Blok D No 22, Bojongsoang, Bandung.

Tujuan dibentuknya TIBRA yaitu sebagai ajang tali silaturahmi antar sesama pengendara mobil Terios. Selain ajang silaturahmi, pembentukan TIBRA dilatarbelakangi oleh kecintaan yang sama kepada kendaraan roda empat tersebut.

Sejumlah kegiatan yang ada di Komunitas Tibra ini tidak jauh berbeda dengan komunitas mobil lainnya. Di antaranya adalah konvoi, touring, kopdar, silturahmi ke rumah anggota, hingga gerakan bakti sosial.

Khusus kegiatan kopdar, anggota komunitas TIBRA sering berjumpa setiap satu minggu sekali di basecamp maupun di beberapa tempat lainnya. Ada juga kopdar wajib yang diadakan tiap sebulan sekali pada minggu pertama. Kegiatan kopdar diisi denngan membahas agenda selanjutnya dan mengadakan forum sharing session antar sesama anggota.

Selain kopdar, mereka juga seing mengadakan kegiatan-kegiatan antara lain perayaan HUT terbentuknya TIBRA, sahur on the road, buka bersama, dan lain-lain.

Komunitas Tibra juga pernah melakukan perjalanan (touring) jauh ke daerah Pangandaran, Karawang, Kaliurang Yogyakarta, Pantai Selatan (Jayanti, Rancabuaya, Sontolo), Jakarta, Semarang, dan Bali.

Kegiatan touring ini hanya dikhususkan bagi anggota yang memiliki waktu luang saja. Dengan begitu, anggota lainnya yang memiliki kesibukan tidak akan terbebani oleh kegiatan tur yang digelar.

Tak hanya touring, komunitas TIBRA juga mengadakan kegiatan safety riding yang dilakukan bersama Polda Jabar setiap satu tahun sekali. Untuk kegiatan sosial, mereka sering mengumpulkan donasi untuk korban bencana alam di Jawa Barat, seperti banjir di Dayeuhkolot, banjir di Garut, banjir bandang di Cicaheum. Mereka juga aktif menyalurkan donasi ke beberapa panti asuhan dan pesantren di Bandung Raya.

Usianya yang baru menginjak 3 tahun, Komunitas TIBRA telah memiliki lebih dari 70 anggota yang tersebar di Kota Bandung, Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Tak hanya Bandung Raya saja, dari Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Majalengka juga ada yang bergabung di komunitas ini.

Rata-rata anggota yang tergabung di Komunitas Tibra adalah kalangan pekerja atau karyawan, mahasiswa, wirausaha, dokter, guru, dan ada juga yang pedagang. Untuk pengendara mobil Terios yang ingin bergabung di komunitas TIBRA, silakan registrasi di website https://teriosindonesia.id.(*)