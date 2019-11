Kondisi Ashanty yang Autoimun Makin Memprihatinkan, Kini Dijenguk Millendaru, Ini Potret Terbarunya

TRIBUNJABAR.ID - Istri Anang Hermansyah, Ashanty yang didiagnosis autoimun kini kondisi kesehatannya semakin menurun. Kini, Ashanty bahkan dirawat di rumah sakit.

Dilihat dari update Insta Story-nya, kondisi Ashanty tampaknya makin memprihatinkan.

Ibu dari Arsy dan Arsya ini membagikan videonya yang bentol-bentol merah.

"Mau pulang (emoji nangis," tulis Ashanty.

Selain itu, ada pula postingan terbaru Ashanty yang menunjukkan foto tangannya yang diinfus.

Postingan terbaru Ashanty (Kolase Tribun Jabar (Instagram/ashanty_ash))

Tak hanya itu, Ashanty yang autoimun ini juga mengunggah ulang postingan Insta Story keponakannya, Millendaru.

Melalui Instagram, Millendaru memang mengunggah foto Ashanty yang tengah dirawat di rumah sakit.

Rupanya, ia datang menjenguk sang tante.

"Get well soon bunda @ashanty_ash," tulisnya.

Kemudian, Millendaru juga mengunggah video singkat yang menunjukkan dirinya sedang menjenguk Ashanty yang autoimun.