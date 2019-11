Tangis Barbie Kumalasari pecah ketika disinggung kemungkinan anaknya dibully, ini pengakuannya

TRIBUNJABAR.ID - Kontroversi yang meliputi kehidupan Barbie Kumalasari membuat banyak berita miring meliputinya.

Apalagi kasus ikan asin yang menyeret suaminya, Galih Ginanjar membuat sosok Barbie Kumalasari semakin disorot.

Tak hanya soal kontroversi, kehidupan pribadi Barbie Kumalasari pun tak luput dari tatapan tajam publik.

Diketahui pemeran Ijah dalam sinetron Bidadari ini memiliki seorang anak perempuan cantik.

Ditanya singgung soal anak, ketegaran hati Barbie Kumalasari runtuh seketika.

Hal ini terlihat dalam YouTube Boy William pada Senin, (18/11) seperti dilansir dari TribunSeleb.

"Anak gimana kabarnya by the way?" tanya Boy William.

"Anak gue, ini sudah satu bulan lebih terakhir ajak anak gue waktu diundang di vlog Ashanty," jawab Barbie Kumalasari.

"Dia umur berapa sekarang?" tanya Boy William kembali.