Empat Tersangka Pidana Pajak Diserahkan ke Kejati Jabar oleh Kanwil DJP Jabar I

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, menyerahkan empat orang tersangka pidana pajak ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum, Senin (18/11/2019).

"Akibat perbuatan tersangka, menimbulkan kerugian terhadap negara dari sektor pajak senilai Rp 98.059.726.832. Jumlah faktur pajak tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dijual dan diedarkan kepada perusahaan-perusahaan pengguna," kata Rustana Muhamad selaku Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jabar I di Mapolda Jabar, Senin (18/11/2019).

Keempat tersangka itu adalah AAP, AS, AP, dan R. Menurut Rustana Muhamad keempat tersangka diduga telah melakukan tinsak pidana bidang perpajakan melalui modus secara sengaja menerbitkan, mengedarkan, dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) secara berturut-turut.

Tindak pidana tersebut dilakukan sejak 2018 hingga tahun 2019. Tepatnya, pada September 2018 hingga Juli 2019.

"Awalnya, sekira bulan Juli, Agustus, dan Desember 2018 tersangka AS mendirikan PT LSE, PT SPJ dan PT PIK saat menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Perusahaan tersebut adalah perusahaan Bahan Bakar Minyak (BBM), namun pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan niaga BBM dari instansi berwenang. Tidak memiliki gudang tangki penampungan BBM dan tidak pernah melakukan pembelian stok BBM solar untuk dijualbelikan," katanya.

Tersangka AS dibantu AAP berperan sebagai operator peng-"upload" faktur pajak berbentuk elektornik. Kemudian menerbitkan faktur pajak ketiga PT tersebut yang digunakan sebagai pasokan pajak masukan kepada perusahaan penerbit faktur pajak TBTS diantaranya kepada PT KCE milik tersangka AP, PT GPI milik SM yang berstatus tersangka pada berkas yang terpisah yang ditangani terpisah Direktorat penegakan hukum dan kepada PT BBM yang dimiliki oleh S, tersangka dalam kasis terpisah dan tersangka R.

Faktur perusahaan tersebut dijual kepada sesama penerbit faktur seharga sekira 0.5 persen hingga 1 persen dari PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

"Selain memasok faktur pajak masukan kepada sesama penerbit faktur pajak, tersangka AS dan AAP juga menerbitkan faktur pajak terhadap PT LSE, PT SPJ, dan PT PIK seharga lima persen hingga delapan persen dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur," katanya.

Wakil Direskrimsus Polda Jabar AKBP Hari Brata mengatakan akibat perbuatan tersangka, dipidana pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat 1 UU No 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali berubah dengan UU no 16 tahun 2009 jo. 64 KUHP untuk oajak 2018 hingga 2019 dengan ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Profesi tersangka ialah pengusaha dan para tersangka masih memiliki hubungan kekeluargaan.