Jorge Lorenzo Pensiun dari MotoGP, Ini Ungkapan Hatinya

Jorge Lorenzo harus pamit dari MotoGP lebih cepat, ini deretan penyebabnya dia pensiun awal.

Kabar mengejutkan datang dari pebalap Honda, Jorge Lorenzo.

Lorenzo dan tim telah umumkan dirinya pensiun dari MotoGP pada Kamis (14/11/2019) di Valencia, Spanyol.

Isu pensiun Jorge Lorenzo sempat terendus beberapa hari terakhir setelah kabar dirinya mengalami kesulitan di Repsol Honda.

Kini, Lorenzo sudah umumkan perpisahannya dengan mengucapkan kalimat bijak.

"Saya selalu berpikir akan ada empat hari terpenting dalam kehidupan pembalap, yakni balapan pertama, kemenangan pertama, gelar juara dunia pertama, dan hari ketika Anda pensiun," kata Lorenzo dikutip dari laman resmi MotoGP.

"Seperti yang Anda bayangkan, saya di sini mengumumkan bahwa hari itu sudah tiba bagi saya. Ini akan menjadi balapan terakhir saya di MotoGP," lanjut Lorenzo.



Sementara melalui postingan Instagram pribadinya, @jorgelorenzo99 menuliskan perjalanan dirinya hingga akhirnya memutuskan untuk pensiun.

Pada postingannya tersebut, Lorenzo mengungkap jika dirinya adalah orang yang perfektionis dan berjuang keras untuk apa yang dia inginkan.

Jorge Lorenzo mengalami masalah pada motornya di MotoGP Amerika 2019. (Twitter.com/MotoGP)

Namun, semua berubah setelah cedera yang dia alami.

"Injuries soon came to play an important role in my season and the bike never felt natural to me.