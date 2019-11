Ratusan Pembalap Bakal Gebrak Bandung di Gelaran Super Adventure Dankodiklatad Cup Night Road Race

Tribun Jabar/Kemal Setia Permana

Dankodiklatad Letjen TNI AM Putranto (tengah), perwakilan Motesz Indonesia Fariz Dwi Saputra, perwakilan Super Adventure Tries Pondang, perwakilan IMI Jabar Frans Tanujaya, serta jajaran Kodiklatad dan tiga pembalap berfoto bersama usai konferensi pers event Super Adventure Dankodiklatad Cup Night Road Race (SANRR) 2019 di Ganesha Cafe, Jalan Brigjen Katamso No 92, Kota Bandung. Event SANRR 2019 ini akan digelar di kawasan Jalan Saparua dan Jalan Aceh Kota Bandung pada Sabtu (16/11/2019) malam.