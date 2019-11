Kereta yang Lintasi Cirebon-Tegal Kecepatannya Kini 105 Kilometer per Jam, Paling Cepat di Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2019 menetapkan kecepatan kereta api yang melintas di Cirebon-Tegal ditingkatkan.

Menurut Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon, Tamsil Nurhamedi, kecepatan kereta yang melintas Cirebon-Tegal mencapai 105 km per jam.

Ia mengatakan, kecepatan itu merupakan yang tertinggi saat ini di wilayah perkeretaapian Indonesia.

"Di wilayah kami kecepatan kereta api yang melintas merupakan yang tertinggi saat ini," ujar Tamsil Nurhamedi saat ditemui di Stasiun Cirebon, Jalan Inspeksi, Kota Cirebon, Kamis (14/11/2019).

Ia mengatakan, dalam Gapeka 2019 itu ada beberapa jalur yang bisa dilalui kereta api kecepatan tinggi, kini ditingkatkan lagi.

Di antaranya, lintas Cirebon-Brebes yang sebelumnya bisa dilalui kereta api yang kecepatan maksimalnya 100 km per jam menjadi 105 km per jam.

Selain itu, lintas Cirebon Prujakan-Prupuk dari 95 Km per jam menjadi 100 km per jam, sedangkan lintas Cirebon-Tanjung rasa puncak kecepatan tetap 100 km per jam.

"Ini bisa tercapai atas upaya dari jajaran PT KAI Daop 3 Cirebon untuk peningkatan keandalan prasarana di wilayah kerjanya," kata Tamsil Nurhamedi.

Ia mengatakan, Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api.

Dari mulai berangkat, berhenti, datang, bersilang, dan penyusulan, yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.

Melalui Gapeka 2019, pihaknya berharap semakin banyak lagi masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi kereta api.

"KAI selalu berorientasi kepada kepuasan pelanggan dalam menentukan kebijakan perusahaan," ujar Tamsil Nurhamedi.

