Petugas Gabungan Razia Kendaraan ODOL di Tol Palikanci Cirebon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Petugas gabungan menggelar razia kendaraan over dimension and over load (ODOL) di Rest Area KM 227B Tol Palimanan - Kanci (Palikanci), Kabupaten Cirebon, Selasa (12/11/2019).

Razia itu melibatkan sejumlah petugas gabungan dari Jasa Marga Cabang Palikanci, Dinas Perhubungan, dan kepolisian.

Dalam razia itu, petugas mengarahkan kendaraan besar yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta untuk masuk ke rest area.

Petugas pun meminta para sopir untuk mengarahkan kendaraan besar yang dikemudikannya untuk melintasi alat timbang khusus yang telah disiapkan.

Selanjutnya kendaraan besar tersebut diminta berhenti saat ban depan dan ban belakangnya tepat berada di alat timbang itu.

Petugas lainnya terlihat mengawasi mesin yang terhubung dengan alat timbang itu dan memperlihatkan berat kendaraannya.

Petugas meminta kenek turun dan menyaksikan langsung angka yang tertera pada mesin penghitung berat kendaraan itu.

Jika mesin penghitung menujukkan angka yang melebihi batas maksimal berat kendaraan, maka petugas kepolisian langsung memberikan surat tilang.

Kendaraan pun akan dipasangi stiker khusus yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut over dimension atau over load.

Kepala Manajemen Lalu Lintas Area 2 Seksi Semarang - Cirebon Jasamarga Tollroad Trans Jawa, Agus Hartoyo, mengatakan, razia semacam ini rutin digelar setiap bulannya.

"Kami melaksanakan razia ODOL minimal dua kali dalam satu bulan," kata Agus Hartoyo saat ditemui usai razia tersebut.

Menurut dia, razia ODOL digelar dalam rangka meminimalisasi kencelakaan lalu lintas di ruas Tol Palikanci.

Sebab, berdasarkan catatan Jasa Marga kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol sering kali diakibatkan oleh kendaraan yang melebihi batas maksimal angkutnya.

"Kebanyakan tabrak belakang karena kendaraan melaju di bawah batas minimal akibat terlalu banyak membawa barang," ujar Agus Hartoyo.

