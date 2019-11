Pengendara Ini Protes Saat Terjaring Razia ODOL di Tol Palikanci Cirebon, Tapi Akhirnya Tersenyum

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - "Pak, barang yang saya bawa beratnya enggak sampai tiga ton kok ditilang?" kata pria berkaus hitam kepada petugas Jasa Marga saat kendaraan yang dikemudikannya terjaring razia over dimension and over load (ODOL) di Rest Area KM 227B Tol Palimanan - Kanci (Palikanci) Kabupaten Cirebon, Selasa (12/11/2019).

Petugas Jasa Marga pun langsung menjelaskan bahwa dalam razia ODOL yang ditimbang ialah berat total kendaraan dan barang yang dibawanya.

"Ini alatnya sudah dikalibrasi sehingga kecil kemungkinannya salah, silakan Bapak bisa lihat sendiri," ujar Kepala Manajemen Lalulintas Area 2 Seksi Semarang - Cirebon Jasamarga Tollroad Trans Jawa, Agus Hartoyo kepada pria itu.

Petugas Jasa Marga saat memeriksa posisi kendaraan di alat timbang khusus dalam razia ODOL di Rest Area KM 227B Tol Palikanci Kabupaten Cirebon, Selasa (12/11/2019). (Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi)

Agus pun menunjuk alat penghitung berat kendaraan yang bentuknya seperti koper dan warnanya merah.

Angka di layar yang terdapat dalam alat tersebut tertera 13,07. Padahal, kendaraan yang dikemudikan pria itu termasuk golongan dua yang kapasitas maksimalnya hanya 10 ton.

Namun, pria itu tampak ngotot karena telur yang dibawa dalam truk fuso hijau itu beratnya hanya kira-kira 2,7 ton.

"Bapak, waktu sebelum berangkat yang ditimbang telurnya saja atau berikut kendaraannya?" kata Agus Hartoyo kepada pria tersebut.

"Telurnya saja, Pak," ujar pria itu.

"Nah, makanya seharusnya ditimbang semua dengan mobilnya, jangan telurnya saja, biar nanti tahu melebihi kapasitas maksimum atau tidak," kata Agus Hartoyo.

