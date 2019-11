Dilarang Keras Gunakan Handphone di Pesantren Ini, 4 Santri Dipilih Jadi Duta Humas Polres Cianjur

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Empat orang santri Pondok Pesantren Tanwiriyah menjadi duta Polres Cianjur dan bertugas menularkan kebiasaan untuk menyaring berita hoaks di kalangan santri.

Mereka juga bertugas mewanti-wanti temannya yang menjadi admin agar memposting hal positif dan menjauhi hal yang bisa melanggar undang-undang ITE.

Empat duta humas Polres Cianjur adalah Muhamad Anwar (17), Dzikri Marifatullah (17), Mutiara Anisa (18), dan Andira Fauziah (17).

Keempatnya sepakat untuk mengingatkan sesama teman santri agar bijak dalam menggunakan media sosial.

"Hal paling utama adalah jangan bikin berita hoaks, menelusuri benar atau tidaknya informasi yang didapat serta memperpanjang silaturahmi," kata Anwar, Selasa (12/11/2019).

Humas Polres Cianjur IPDA Budi Setiayudha mewakili Polres Cianjur, mengatakan kesempatan para santri untuk menjadi bagian dari penangkal hoaks sangat penting. Apalagi saat ini Polri mempunyai program menjaring santri dari pesantren Tahfiz dan mubalig.

"Pada kesempatan ini kami menyampaikan materi bahayanya penyalahgunaan IT, sebagai orangtua saya turut berperan agar penggunaan IT dan media sosial harus disaring dalam hal penggunaan media sosial jangan disalahgunakan, hari ini kami lakukan bimbingan kepada para santri, jangan sampai terjerumus dan terjerat UU IT," katanya.

Budi sekilas memberikan pemahaman arti hoaks, ciri ciri berita hoaks, dan cara menghindari hoaks agar tak terjerumus.

Pimpinan Pondok Pesantren Tanwiriyah, KH Deden Ahmad Jauhar Tanwiri, menyambut baik adanya program duta humas.

"Sebetulnya di dalam pelajaran akhlak seringkali disampaikan kepada para santri dalam ayat Alquran juga disebut mengenai hoaks ini, apabila datang seorang fasik membawa berita tak boleh percaya harus cek dan ricek, harus selektif menerima informasi apapun, jangan sampai ikut menyebarkan berita hoaks," katanya.

Ia mengatakan santri di pesantrennya dilarang untuk membawa handphone.

"Jika ada yang ketahuan bawa handphone dalam pesantren maka langsung disita dan dimusnahkan, kalau lagi libur di rumah masing-masing boleh," katanya.(fam)