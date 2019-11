Blackpink Berjaya di AS, Sabet Tiga Penghargaan di E! People’s Choice Awards, Kalahkan BTS

TRIBUNNEWS.COM, SANTA MONICA - Girlband asal Korea Selatan, Blackpink, kembali menorehkan prestasi membanggakan.

Girlband yang digawangi Lisa CS ini berhasil menyabet tiga penghargaan E! People’s Choice Awards yang digelar di Santa Monica, California, pada 10 November 2019 waktu setempat atau 11 November 2019 waktu Indonesia.

Situs Soompi.com mengabarkan, Girlband dengan empat personil ini berhasil menyabet tiga penghargaan dari tiga nominasi, yakni The Group of 2019, The Music Video of 2019 dengan Kill This Love, dan The Concert Tour of 2019 dengan konser teranyar mereka yakni “Blackpink 2019 World.”

Kali ini Blackpink berhasil menyingkirkan nama-nama besar di industri musik dunia, mulai dari Jonas Brothers, 5 Seconds Of Summer, The Chainsmokers, hingga BTS.

Bahkan, Music Video Kill This Love berhasil menyingkirkan video klip musisi kenamaan lainnya, yakni Boy With Luv kepunyaan BTS, ME! dari Taylor Swift ft.

Brendon Urie of Panic! At The Disco, Dancing With A Stranger milik Sam Smith dan Normani, hingga Con Calma dari Daddy Yankee.

Selain Blackpink, artis Negeri Gingseng lainnya yang berhasil merebut nominasi dalam ajang E! People’s Choice Awards adalah artis dan penyanyi CL.

Pasca-hengkang dari YG Entertainment, wanita kelahiran 1991 ini berhasil menyabet penghargaan The Most Inspiring Asian Woman of 2019.

CL berhasil mengalahkan artis wanita dari penjuru Asia lainnya, seperti Alia Bhatt dari India, Zhou Dong Yu dari China, Raline Shah dari Indonesia, Chutimon Cheungcharoensukying dan Praya Lundberg dari Thailand, Yuna dari Malaysia, and Jung Yu Mi yang juga berasal dari Korea Selatan.

Reporter: Akhmad Suryahadi

