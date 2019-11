Tak Hanya Bak di Negeri Dongeng, Anda Pun Bisa Menyantap Ini Saat Malam Tahun Baru di GH Universal

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Malam pergantian tahun di hotel megah GH Universal mengusung tema 'Enchanting Castle' yang akan diadakan pada 31 Desember 2019.

Untuk menarik perhatian, dekorasi GH Universal akan dihias dengan berbagai lampu yang menghiasi taman.

Anda akan dibawa ke dunia fantasi bak film Maleficent yang sedang ramai disukai generasi masa kini.

Selain bisa menikmati pergantian malam tahun baru dengan konsep yang mewah, Anda juga bisa menikmati sajian makanan dan aneka dessert yang rasanya tentu saja tidak akan diragukan lagi.

Makanan yang dihidangkan ini dibuat oleh Executive Chef GH Universal, Anton Kuswendi. Ia mengatakan untuk perayaan malam tahun baru ia akan menghadirkan lebih dari 20 menu untuk tamu.

"Saya menghadirkan berbagai macam jenis daging dan beef dengan olahan yang berbeda. Mulai dari char siew chicken, daging domba, iga bakar yang disajikan dengan aneka saus," ujar Anton saat ditemui di GH Universal, Jalan Setiabudi No 376, Senin (11/11/2019).

• Pemain Arema FC Optimistis Curi Poin, Kevin Tak Diturunkan Persib Bandung Tak Mau Ambil Risiko

Selain itu juga untuk menghangatkan badan, Anda juga bisa memilih empat jenis sup mulai cari sup ayam jagung, sup tomat, sup brokoli, dan sup asparagus.

Menu menarik lainnya yang mesti dicoba adalah salad pasta yang diolah dengan bumbu kecombrang.

"Ternyata setelah dikombinasikan antara salad dan bumbu kecombrang ini rasanya jadi lebih segar dan aromanya enak," ujarnya.

Sementara itu Pastry Chef GH Universal, Tice Mega mengatakan untuk kue-kue yang disajikan Ia menonjolkan hiasan yang penuh warna.

"Ada coklat yang dibentuk seperti apel dan dilumuri karamel. Ada juga kue sus yang isinya ada yang klasik dan ada juga yang rasa green tea," ujarnya.

• Pemeran Pria Video Vina Garut Tubuhnya Sehat tapi Kondisi Psikologisnya Seperti Ini

Bagi Anda dan keluarga yang ingin menikmati malam tahun baru seperti di dunia dongeng, Anda bisa memilih paket paket menginap 3 hari 2 malam dengan harga mulai dari Rp. 4.000.000 /kamar.

Harga tersebut sudah termasuk makan malam pada hari Sabtu, 31 Desember 2019 untuk 2 orang dewasa dan 2 anak-anak.

Bagi Anda yang hanya ingin merayakan malam tahun barunya saja di Belle Vue elevate restoran, Anda perlu merogoh kocek Rp 750.000 nett perorang.