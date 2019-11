Bek Persib Ardi Idrus memang pantas dipanggil timnas. Tiga pekan berturut-turut masuk Best XI Liga 1.

Best XI Pekan 27.

TRIBUNJABAR.ID - Ardi Idrus memang pantas dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Bek kiri Persib Bandung ini kembali menunjukkan kualitasnya dan berhasil masuk ke Best XI pekan 27 Liga 1.

Akun Twitter Liga 1 mengumumkan Best XI pekan 27 atau team of the week pekan 27.

Di tim ini Persib Bandung menyumbangkan tiga pemainnya.

Selain Ardi Idrus, di lini belakang juga ada Nick Kuipers.

Mereka ditemani Asyraq G dan Bagus M keduanya dari PSS Sleman.

Pemain Persib Bandung yang juga masuk Best XI pekan 27 adalah Ezechiel N Douassel.

Selebrasi Kevin van Kippersluis dan sang pemberi assist Ardi Idrus dalam laga kontra Kalteng Putra. (Banjarmasinpost.co.id/Aya Sugianto)

Ia mencetak gol ke gawang PSIS Semarang di pekan 27.

Menerima umpan Ardi Idrus, Ezechiel N Douassel menusuk ke kotak penalti PSIS dan membuat gol melalui tendangan ke tiang jauh.

Uniknya pembuat assist dan pencetak gol masuk dalam Best XI pekan 27.