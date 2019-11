Atalia Ridwan Kamil Ikuti Tilawah Akbar Bersama Sejumlah Pekerja Profesional di Majalengka

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar) Atalia Ridwan Kamil mengikuti tilawah akbar bersama sejumlah pekerja profesional mulai dari ASN, dokter, TNI, guru, bidan, hingga pemadam kebakaran.

Tilawah akbar membacakan Alquran Surat An Naba ini dilakukan Atalia dalam acara Silaturahmi Akbar One Day One Juz (Silatbar ODOJ) di Lapangan Gelanggang Generasi Muda, Kabupaten Majalengka, Sabtu (9/11/19).

Menurut Atalia, tilawah akbar melibatkan banyak profesi ini merupakan acara yang luar biasa karena selain menyiarkan ayat suci Alquran, juga dilakukan sebagai ajang silaturahmi.

"Ketika saya datang kensini, kita bernyanyi Mars (yang isinya) kecintaan pada Alquran itu membuat saya merinding. Kemudian kita tilawah bersama dengan berbagai profesi yang hadir, dari mulai dokter, TNI, bidan, guru, dan lain sebagainya," kata Atalia.

"Ini menunjukkan bahwa Alquran itu yang melekatkan kita semua, Alquran itu adalah kesamaan dan menunjukkan cinta kita pada Allah melalui sebuah petunjuk dari Allah SWT," ujarnya.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar) Atalia Ridwan Kamil mengikuti tilawah akbar di Lapangan Gelanggang Generasi Muda, Kabupaten Majalengka, Sabtu (9/11/19) (humas pemprov jabar)

"Jadi saya kira apa pun pakaian kita, apa pun latar belakang budaya kita, apapun kelompok kita, Ormas kita dan lain sebagainya, tetap Alquran adalah pemersatu kita semua," tambahnya.

Adapun, ODOJ sendiri merupakan komunitas yang dibentuk dengan tujuan membudayakan tilawah satu hari satu juz Alquran serta kegiatan yang berkaitan dengan interaksi bersama Alquran demi terciptanya masyarakat Qurani.

Atalia menambahkan, hadirnya komunitas ODOJ dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya membaca Alquran dan yang paling utama adalah menerapkan seluruh kebaikan yang terkandung dalam Alquran di kehidupan sehari-hari.

Atalia pun berharap dengan berpengang teguh pada Alquran, Indonesia bisa menjadi sebuah negeri yang penuh dengan kemakmuran dan berlimpah ampunan Allah sehingga menjadi negeri yang subur dan makmur, adil dan aman, alias 'Baldatun Toyyibatun wa Rabbun Ghafur'.

Tilawah Akbar di Majalengka (humas pemprov jabar)

"Saya bangga sekali sejak hadirnya ODOJ-ers tahun 2013 ini mampu untuk terus mensyiarkan terkait dengan cinta Alquran," ucap Atalia.

"Kita paham saat ini semakin banyak masyarakat yang mengenal Alquran, membaca Alquran, memahami kemudian mengamalkan maka Insyaallah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur," katanya.

"Oleh karenanya saya akan menyebarkan informasi ini supaya lebih banyak lagi yang mencintai Alquran," ujar Atalia.