Reaksi Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar Setelah Atap dan Pagar GOR Arcamanik Ambruk

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Engkus Sutisna mengatakan akan langsung ke lokasi di Sport Center Arcamanik, Kota Bandung, untuk memastikan kerusakan yang menimpa stadion itu pada Sabtu (9/11/2019).

"Pada saat kejadian, kami sedang menghadiri Pembukaan Peparnas di GOR Pulogadung, Jakarta. Dalam hal ini Jabar mengirimkan kontingen di Pepapernas ini. Sekarang kami otw (on the way) Arcamanik," kata Engkus Sutisna melalui ponsel, Sabtu (9/11/2019).

Engkus mengatakan belum bisa memperkirakan kerusakan GOR Arcamanik akibat angin kencang tersebut.

Pihaknya segera melakukan perhitungan kerusakan dan mengevaluasi dampak musibah tersebut.

"Nanti sesampai di Arcamanik, kami akan lakukan evaluasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, atap dan rangka GOR Arcamanik, Kota Bandung, runtuh pascahujan yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandung, Sabtu (9/11/2019).

Pantauan Tribun Jabar di lokasi, atap dan rangka GOR Arcamanik yang terbuat dari besi baja itu runtuh hingga berantakan ke lapangan volly pasir.

Yudi Tarantini (37), seorang satpam, mengatakam kepada Tribun Jabar bahwa hujan disertai angin kencang sekira pukul 14.54 WIB.

Menurutnya, atap GOR Arcamanik ambruk sekira 40 menit setelah hujan lebat terjadi.

"Kalau proses rubuhnya paling 1 menit langsung rata semua. Ini atap stadion pintu timur. Lagi ada latihan marching band di sana," kata Yudi Tarantini (09/11/2019).

Tembok asrama atlet yang ada di depan stadion juga runtuh karena menahan runtuhan atap dan rangka besi.