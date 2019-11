Ada Kampung Kolor di Sumedang, Baru Diresmikan Bupati Dony Ahmad Munir

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Deddi Rustandi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG – Ibu-ibu di Desa Nagrak, Kecamatan Buahdua, Sumedang, kini punya kesibukan menjahit.

Hampir di setiap RW ada wanita yang bisa menjahit setelah mengikuti pelatihan program Kementerian Sosial di Balai Latihan Kerja (BLK) Sumedang.

“Awalnya, para wanita di Desa Nagrak, Buahdua, mendapat pelatihan menjahit dari Kementerian Sosial dan setelah itu kami berhimpun membuat konveksi,” kata Yuyun Yulianingsih (42), koordinator penjahit, Kamis (7/11/2019).

Ia mengatakan bahwa ada 32 orang wanita yang sudah bisa menjahit dan mulai berhimpun memproduksi celana pendek atau kolor, seragam sekolah, dan baju olah raga.

“Kami baru berjalan produksi hampir tiga bulan tapi suah cukup banyak orderan termasuk dari 20 sekolah sekitar Buahdua yang memesan baju olah raga,” kata Yuyun.

Ia mengatakan para ibu sudah memiliki kesibukan menjadi penjahit dan konveksi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Jaya.

“Saat ini, konveksi baru memiliki lima mesin jahit sehingga ibu-ibu yang ikut pelatihan menjahit belum bis adirekrut semuanya,” kata Yuyun.

Bupati Dony Ahmad Munir sempat berkunjung ke lokasi konveksi menyebutkan setiap desa saat ini dituntut mempunyai satu produk unggulan dan satu perusahaan.

“Desa harus punya one village one product, one village one company,” kata Dony.

Warga disana mencanangkan kalau konveksi yang sedang dirintis dinamu Kampung Kolor atau Kampung Menjahit.

"Kembangkan lagi bisnis, kualitas, dan pasarnya. Pemerintah akan membantu membradingnya," ujar bupati.

Menurutnya, untuk lebih memotivasi dan membantu mengembangkan usaha tersebut, Pemkab Sumedang akan memberi bantuan berupa mesin jahit.

“Masyarakat Sumedang maupun SKPD memanfaatkan produk lokal yang ada di Sumedang. Pemkab juga akan bantu mem-branding kampung ini. Untuk sekolah-sekolah juga bisa memesan seragam, baju olahraga, celana pendek atau kolor di Kampung Kolor ini," kata Dony.

