Dinkes Indramayu Bentuk Tim Advokasi PHBS, Perangi Stunting dengan Biasakan 3 Kebiasaan Sehat Ini

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mengampanyekan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Deden Boni Koswara mengatakan, PHBS harus menjadi pokok pekiran utama masyarakat untuk terhindar dari berbagai macam penyakit dan masalah kesehatan.

"Pola hidup sehat ini wajib dilakukan masyarakat," ujar dia kepada Tribuncirebon.com di Hotel Grand Trisula Indramayu, Rabu (6/11/2019).

Hal tersebut penting dilakukan mengingat perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan berbagai macam penyakit bisa menyerang kesehatan masyarakat.

Ada tiga yang ditekankan kepada masyarakat dalam membiasakan pola hidup sehat.

Yakni, melakukan aktivitas fisik selama 35 menit dalam 1 minggu, mengkonsumsi makanan buah dan sayur dengan porsi seimbang, dan melaksanakan pemeriksaan fisik minimal 6 bulan sekali.

"Mendorong kebijakan PHBS ini kita memiliki Perda No. 8/2016 Tentang KTR. Kemudian Perbub No. 16.1/2019 Tentang GERMAS dan Perbub No. 26.A/2018 Tentang PHBS," ucapnya.

Untuk menerapkan kebiasaan itu di masyarakat, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayi membentuk advokasi PHBS.

Advokasi PHBS itu terdiri dari SKPD Kabupaten Indramayu, Organisasi kesehatan, dan unsur pemuda.

Dirinya berharapkan, masyarakat bisa lebih peduli akan pola hidup bersih dan sehat untuk keluarga dan orang di sekitarnya.

Hal ini bertujuan untuk terus menekan angka stunting di Kabupaten Indramayu.

Deden Boni Koswara menilai, apabila masyarakat bisa menerapkan PHBS dengan baik maka stunting di Indramayu dapat teratasi.

"Sehingga kita tidak dalam rangka kuratif atau pengobatan tetapi ingin mencoba promotif dan preventif agar lebih mencegah dari pada mengobati ,” ujarnya.