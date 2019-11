Layanan Internet Telkomsel Sempat Gangguan, Tagar Telkomsel Down pun Trending, Ternyata Ini Sebabnya

Layanan internet Telkomsel sempat down, tagar Telkomsel Down pun trending, ternyata ini sebabnya.

TRIBUNJABAR.ID - Layanan data internet Telkomsel dilaporkan mengalami gangguan.

Sejumlah warganet pun mengeluh. Pasalnya, mereka tak bisa mengakses laman web, media sosial seperti Instagram, aplikasi chat, dan layanan internet lainnya.

Awalnya, gangguan ini dimulai pertama kali sekitar jam 10 pagi.

Hingga tulisan ini dibuat, Selasa (5/11/2019) sekitar pukul 13.00 WIB, layanan internet Telkomsel memang sudah normal kembali. Namun, kata kunci Telkomsel trending nomor satu di Twitter.

Ada 39 ribu cuitan yang menyertakan kata tersebut.

Berikut beberapa cuitan keluhan warganet.

"I spent almost 1500k for @telkomsel @IndiHome per month and yet this error still happening in the moments i hv something a biggest project. (Saya menghabiskan hampir Rp 1,5 juta untuk Telkomsel dan Indihome per bulan, dan sekarang terjadi gangguan saat saya sedang mengerjakan project terbesar)," tulis warganet @Reza**dana.

"Telkomsel down again and again (Telkomsel gangguan lagi dan lagi)," tulis @shithousing***.

"Seriously @Telkomsel what's wrong with you??? (Serius Telkomsel, apa yang terjadi dengan kalian?)," tulis @claudielvand***.