KerLip Jabar Menggali Potensi Anak Sekolah Hingga yang Putus Sekolah Menuju Generasi Emas 2045

Laporan Wartawan Tribun Jabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLip) Jawa Barat dan Sahabat Keluarga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menggelar acara "From Zero to Hero - Meraih Bintang Menggapai Mimpi" sejak tanggal 18 Oktober hingga Desember 2019.

Tujuan dari kegiatan tersebut ialah untuk membantu keluarga dalam perkembangan potensi anak dan mengantarkan anak-anak menuju gerbang Generasi Emas 2045.

"KerLip Jabar membentuk program pengembangan kapasitas bagi anak dan remaja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan melalui kegiatan ini. Terdapat banyak faktor pendukung dan penghambat yang harus diperhitungkan, ini tantangan yang harus dipecahkan bersama antara orangtua, satuan pendidikan, dan masyarakat," kata Ketua DPD KerLip Jawa Barat Ekasari Widyati, Jumat (1/11/2019).

Ekasari Widyati mengatakan, ke depannya disaat anak bertumbuh remaja, akan semakin banyak kejadian serius yang mengancam tumbuh kembang anak dan remaja. Beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kota Bandung, sangat banyak ditemui berbagai kasus kekerasan, penyalahgunaan narkoba, bullying, pelecehan seksual dan sebagainya.

Sebagai langkah antisipasi, KerLip Jabar menilai perlu mengambil tindakan dan kreasi baru melalui cara memfasilitasi anak dan remaja untuk melakukan kegiatan positif yang diminati serta menantang.

"Harapannya, melalui kegiatan tersebut, anak akan fokus pada kegiatan positif yang bisa bermanfaat bagi anal dan lingkungan sekitarnya. Anak harus dijadikan sebagai sosok yang mempunyai potensi yang besar dan sebagai agen perubahan, ini jadi solusinya," kata Ekasari, Jumat (01/11/2019).

Program "From Zero to Hero - Meraih Bintang Menggapai Mimpi" akan dilakukan dalam tiga rangkaian yaitu program boot camp pada tanggal 18 hingga 22 Oktober 2019, pendampingan peserta yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember 2019, serta diakhiri panggung inspirasi atau festival kreasi pada bulan Desember 2019.

Ekasari memaparkan, bahwa peserta kegiatan tersebut terdiri dari 55 orang yang berasal dari enam orang siswa SMP, tiga orang anak putus sekolah, dan selebihnya adalah anak nongkrong, komunitas, atau anak Geng SMA.