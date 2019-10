VIDEO Menyantap Aneka Menu Dimsum di Grandia Hotel Bandung, Harga Mulai dari Rp 30 Ribuan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Di Bandung cukup mudah menemukan sajian kuliner dimsum dengan ciri khasnya masing-masing.

Satu di antara menu dinsum bisa Anda coba di Grandia Hotel Jalan Cihampelas No 80-82, Tamansari, Kota Bandung.

Menu dimsum yang tersedia ada yang dikukus (steam) hingga digoreng. Masing-masing terbagi dalam 10 macam dimsum.

Dimsum kukus terdiri dari cheongfan, casua bao, siomay udang, hakao, angsio kaki ayam, dan pangsit udang kukus.

Dimsum goreng, ada lumpia kulit tahu goreng, pastel isi daging, pangsit udang goreng, dan kroket talas.

Tak hanya aneka dimsum, berbagai menu appetizer berupa cumi goreng tepung, ayam madu, ayam rebus, dan jelly fish, juga di sediakan sebagai menu pembuka.

Sepuluh macam menu dimsum ala Grandia Hotel ini dijual mulai dari Rp 30 ribuan.

Meski harganya terjangkau dan terhitung murah, kualitas makanan dan rasanya super enak.

Penyajian menu all you can eat dimsum di sini tergolong cukup unik, yakni terbagi menjadi beberapa sesi (batch).