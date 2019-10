Pesan Menohok Atta Halilintar Soal Omongan Orang, Namanya Dikaitkan dengan Bebby Fey dan Liza Aditya

TRIBUNJABAR.ID - Youtuber Atta Halilintar kembali terlibat masalah dengan selebriti wanita Tanah Air.

Setelah bermasalah dengan DJ Bebby Fey, Atta Halilintar dikaitkan dengan penyanyi Liza Aditya.

Sebuah akun di Instagram mengatakan Babang Geledek dan seorang wanita berinisial LA bermalam di kamar yang sama.

Warganet pun menduga-duga yang dimaksud akun tersebut adalah Atta Halilintar dan Liza Aditya.

Menjadi sorotan, Atta Halilintar mengunggah pesan menohok.

Pesna tersebut mengingatkan agar menikmati hidup tanpa harus menghiraukan omongan orang.

"Life is too short to worry about what others say or think about you.

So just enjoy life, have fun, and give them something to talk about," begitu bunyi pesannya.

Selain itu, Atta Halilintar juga menambahkan kata God Bless You di akhir kalimat.

pesan menohok Atta Halilintar (Instagram/@attahalilintar)

Klarifikasi Atta Halilintar