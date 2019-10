Menangi El Clasico Tiga Pemain Persib Masuk Best XI Pekan 25, Bek & Sayap Kiri Milik Maung Bandung

Best XI pekan 25.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sukses mengandaskan Persija Jakarta dalam laga el clasico, tiga pemain Persib Bandung masuk dalam team of the week atau best XI pekan 25.

Senin (28/10/2019) Persib Bandung menjamu Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Meski tak bisa bermain di Bandung, Maung Bandung mampu tampil apik, terutama di babak kedua.

Bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Persib Bandung tampil trengginas di babak kedua.

Memanfaatkan celah di sisi kanan pertahanan Persija Jakarta, Persib Bandung mampu mencetak dua gol.

Gol pertama dicetak oleh Frets Butuan yang menjadi sayap kiri Persib Bandung.

Gol kedua dipersembahkan oleh Ezechiel N Douassel memanfaatkan umpan Ardi Idrus, bek kiri Persib Bandung yang merangsek ke kotak penalti.

Dua nama yang terlibat dalam dua gol Persib Bandung itu masuk dalam team of the week.

Mereka adalah Ardi Idrus dan Frets Butuan.

Selebrasi Nick Kuipers dan Kevin van Kippersluis. (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Satu pemain lagi yakni Nick Kuipers.