Liza Aditya Dikaitkan dengan Atta Halilintar, Sosoknya Cantik, Suka Tak Ber-make Up, Intip Fotonya

TRIBUNJABAR.ID - Atta Halilintar lagi-lagi tertimpa masalah.

Setelah disebut berhubungan dengan Bebby Fey, Atta Halilintar diisukan pernah satu kamar dengan Liza Aditya.

Kabar tersebut tiba-tiba muncul dari sebuah unggahan di Instagram.

Kini, akun Instagram itu sudah menghilang.

Sebenarnya siapa Liza Aditya yang dikait-kaitkan dengan Atta Halilintar?

Wanita cantik itu adalah seorang penyanyi.

Melansir dari berbagai sumber, Liza Aditya berasal dari Malaysia.

Lagu yang dinyanyikannya adalah Kisah Yang Salah, Mencintai Yang Mencintainya, Bahagianya Hari Raya, dan Bahagia Telah Datang.

Baru-baru ini, Liza Aditya meluncurkan video klip untuk lagu Bahagia Telah Datang.

Meski kerap tampil dengan make up, ternyata Liza Aditya lebih memilih tampil no make up alias tanpa riasan wajah.