Spinoff Game of Thrones, House of The Dragon Sedang Diproduksi, Ini Latar Ceritanya

Laporan Wartawan Grid.ID, Mia Della Vita

TRIBUNJABAR.ID - Ada kabar bahagia buat penggemar serial HBO, Game of Thrones.

HBO akan menayangkan spin-off serial Game of Thrones yang diberi judul House of The Dragon.

Serial House of The Dragon direncanakan akan memiliki 10 episode.

Mengutip Variety, Rabu (30/10/2019), House of the Dragon akan berlatar 300 tahun sebelum peristiwa Game of Thrones.

Berdasarkan pada buku Martin Fire & Blood, kisah serial ini akan fokus pada House Targaryen.

Presiden Pemograman HBO, Casey Bloys, mengatakan episode percontohan serial ini telah diproduksi.

Episode tersebut diarahkan oleh Miguel Sapochnik, yang menyutradarai enam episode Game of Thrones, termasuk Hardhome, Battle of the Bastards, dan Winds of Winter.

Sapochnik bekerja sama dengan penulis skenario Ryan Condal, yang sebelumnya menggarap film Hercules.

Casey Bloys berharap penonton dapat menjelajahi dunia lain dari Game of Thrones lewat House of Dragon.