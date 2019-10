Bejo Sugiantoro Kembali Jadi Caretaker Persebaya Surabaya Menyusul Mundurnya Wolfgang Pikal

TRIBUNJABAR.ID - Berita Persebaya Surabaya Wolfgang Pikal mundur, Bejo Sugiantoro dampingi tim kala jamu PSM Makassar, Rabu (30/10/2019)

Pelatih Persebaya Surabaya, Wolfgang Pikal mengundurkan diri dari kursi pelatih Bajol Ijo.

Dengan mundurnya Pikal, secara otomatis Bejo Sugiantoro kembali menjadi caretaker dan akan mendampingi tim kala menghadapi PSM Makassar.

Hal ini terungkap dari laman Instagram Persebaya Surabaya.

"Saya mau bilang terimakasih untuk klub, manajemen dan pemain Persebaya Surabaya," ungkap Pikal.

"Dengan hari ini tanggal 30 Oktober, saya mundur sebagai pelatih kepala Persebaya, ini memang tanggung jawab sebagai head coach," lanjutnya.

"Ini resiko jadi pelatih, saya harap Persebaya bisa bangkit, maju, soalnya klub, manajemen luar biasa, all the best untuk masa depan Persebaya Surabaya," tutup mantan asisten pelatih Alferd Reidl ini.

Wolfgang Pikal mengundurkan diri usai rentetan hasil negatif yang diraih Persebaya Surabaya.

Rentetan hasil buruk tersebut juga mempengaruhi supporter yang kemudian ricuh pasca kekalahan dari PSS Sleman.

Pasca laga Persebaya vs PSS usai, pendukung tuan rumah, Bonek yang merasa kecewa dengan hasil negatif tim kesayangan meraka masuk ke dalam Stadion GBT dan melakukan aksi-aksi yang kurang terpuji.