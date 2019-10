VIDEO-Truk ODOL Terjaring Razia Petugas Jasa Marga Menangkap Tren Melintas pada Malam Hari

TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG - Sejumlah kendaraan truk Over Dimension And Over Load (ODOL) yang melintas saat malam hari terjaring razia petugas PT Jasa Marga

(Persero) dan polisi di Tol Purbaleunyi KM 120, Kabupaten Bandung Barat, Senin (28/10/2019) malam.

Pantauan Tribun, sejumlah truk atau kendaraan berat diarahkan untuk berhenti di depan Kantor PT Jasa Marga, kemudian petugas meminta pengendara untuk menunjukkan

surat kendaraannya.

Kemudian, berat kendaraan dan muatan yang dibawa dihitung menggunakan alat ukur untuk menghitung secara total dan kendaraan ODOL itu langsung dipasang stiker

peringatan oleh petugas.

General Manager Tol Purbaleunyi, Pratomo Bimawan Putra, mengatakan, penertiban yang dilakukan pada malam hari ini karena pihaknya perlu menangkap tren atau pola

truk ODOL saat melintas pada malam hari.

"Biasanya penertiban kendaraan ODOL ini dilaksanakan pada siang hari, tapi sekarang kami perlu meng-capture tren atau pola ODOL ketika malam hari," ujarnya disela

penertiban.